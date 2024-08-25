كاميرا ومعالج ولا في الأحلام.. سعر ومواصفات Xiaomi 14 Pro الجديد تصميم خرافي وإمكانيات جبارة

مواصفات Xiaomi 14 Pro، تطور شركة شاومي بشكل دائم من هواتفها واصداراتها حيث قامت الشركة بالإعلان عن هاتفها الجديد وهو هاتف Xiaomi 14 Pro والذي جاء تطويرا لإصدارها السابق و هاتف Xiaomi 14 Pro حيث جاء بمعالج أقوى وشاشة أكثر تميزا ودقة هذا بجانب السطوع الكبير والكاميرا الأكثر دقة مع دعم تصوير الفيديوهات بدقة 8K، أهم ما يميز الهاتف هو دعم الشحن السريع والذي يصل الى 120 واط لذا سوف نتعرف معا على مواصفات Xiaomi 14 Pro وسعره في السطور القادمة فتابعونا.

مواصفات Xiaomi 14 Pro

الهاتف يدعم الاتصال شريحتين وذلك من نوع Nano Sim.

كما يدعم الاتصال بشبكات الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G.

جودة الخامات المستخدمة في الهاتف حيث أن الهاتف مصنوعة بالكامل من الزجاج مع إطار من الألومنيوم.

الشاشة: الشاشة تأتي بثقب في المنتصف كما أنها منحنية من الجوانب، فهي تأتي من نوع LTPO OLED بمساحة 6.73 إنش حيث تأتي الشاشة مع طبقة حماية ضد الكسر.

الكاميرا: الكاميرا الأمامية تتميز بالدقة فهي 32 ميجا بيكسل، والكاميرا الخلفية ثلاثية تصل دقة الثلاث كاميرات الى 50 ميجا بيكسل.

المعالج: المعالج متميز وقوي فهو من نوع Snapdragon 8 Gen 3 حيث يأتي بتكنولوجيا 4 نانو وهو من إنتاج شركة كوالكوم

الذاكرة: يتوافر من الهاتف أكثر من أصدار بناء على الذاكرة حيث ان الذاكرة الصلبة تصل إلى 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 رام، والإصدار الثاني بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 رام، الاصدار الثالث بسعة 1 تيرا مع ذاكرة عشوائية 16 رام.

البطارية: تصل سعة البطارية الى 4880 مللي أمبير وذلك مع دعم خاصية الشحن السريع التي تصل قوته إلى 120 واط.

سعر هاتف Xiaomi 14 Pro

أن هاتف Xiaomi 14 Pro يتميز بإمكانياته الضخمة و بطارية الخارقة وكاميراته الفائقة في الجودة لذلك فإن سعر هاتف مرتفع قليلا حيث يأتي سعره كالتالي: