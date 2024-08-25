حدث تردد قناة طيور الجنة وفرح ابنائك.. التردد الجديد لقناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات 

تعد قناة طيور الجنة من افضل قنوات الأطفال الموجودة على الساحة في الفترة الحالية، ومن أكثر القنوات التي يمكن الاعتماد عليها في تعليم الأطفال اهم المبادئ الدينية السليمة، ويتساءل العديد من الأمهات على التردد الجديد للقناة سواء على النايل سات او عرب سات ليتم تحديثها سنتعرف عليها في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

يثق العديد من الأمهات في قناة طيور الجنة حيث أنها من قنوات الأطفال التي تم التعرف عليها منذ وقت طويل فهي تهتم بعرض محتوى يتناسب مع كافة الاعمار وأيضا بعض أفلام الكرتون المميزة والتحديث التردد على النايل سات عليك تسجيل البيانات التالية:

التردد: 11274.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

وفي حين رغبتك في تحديث التردد الخاص بالقناة على عرب سات عليك تسجيل بيانات التردد كالتالي:

تردد القناة: 11310.

معدل ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات تحديث تردد القناة

يعتبر تحديث تردد القناة على جهاز الاستقبال من أهم الأمور التي يجب أن نكون على دراية بها فهي ليست من الأمور الصعبة بل يمكن العمل على تحديثها بنفسك بدون قيود، كل ما عليك اتباع الخطوات التالي: