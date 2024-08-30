لولو يا لولو.. أحدث تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات لتسلية الأطفال

تعتبر قناة وناسة كيدز هي الوجهة المثالية للأطفال حيث تلتقي المتعة بالتعلم وتقدم القناة محتوى متنوعا وممتعا يتناسب مع مختلف الأعمار مع التركيز على تنمية مهارات الأطفال بطريقة تفاعلية وجذابة، كما تتميز القناة بتقديم برامج تعليمية مبتكرة وأناشيد ممتعة بالاضافة لقصص مشوقة وألعاب تربوية تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية وتنمية الخيال والإبداع لدى الأطفال، وتعمل القناة على خلق بيئة ترفيهية امنة تسهم في تطوير مهارات الأطفال العقلية والاجتماعية، لذا سنتناول في هذا المقال مميزات القناة مع تسليط الضوء علي تردد قناة وناسة الجديد 2024.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

أعلنت ادارة القناة مع بداية عام 2024 عن تحديث ترددها لضمان تقديم تجربة مشاهدة أفضل لمتابعيها مما جعل البحث عن التردد الجديد من أكثر المواضيع تداولا، لذا سنستعرض فيما يلي تردد قناة وناسة الجديد 2024 لاستقبال القناة بأفضل جودة على الأقمار الصناعية المختلفة:

تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة: وناسة كيدز.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة: وناسة كيدز.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة وناسة كيدز