ليفربول يستعد لمواجهة برينتفورد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز

يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان المواجهة المثيرة بين ليفربول وبرينتفورد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025، يستضيف ملعب أنفيلد هذه المباراة المنتظرة، حيث يسعى ليفربول لمواصلة الانتصارات بعد أن بدأ موسمه بفوز مهم على إيبيسويتش تاون، الوافد الجديد للدوري، بهدفين نظيفين. المباراة الأولى شهدت تألق البرتغالي دييجو جوتا والمصري محمد صلاح، حيث سجلا هدفي اللقاء في الشوط الثاني ليضمنوا ثلاث نقاط ثمينة للريدز.

موعد المباراة ليفربول و برينتفورد والقنوات الناقلة

ستقام المباراة المرتقبة بين ليفربول وبرينتفورد يوم الأحد، 25 أغسطس 2024، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والسعودية، والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وستكون قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري للمباراة، حيث يمكن للمشاهدين متابعتها عبر قناة “beIN Sports HD 1” مع تعليق صوتي مميز من المعلق التونسي عصام الشوالي، الذي سيضيف نكهة خاصة لهذا اللقاء الحماسي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة

يدخل المدرب أرني سلوت هذه المباراة بمعنويات مرتفعة وهو يستعد لقيادة فريقه في أول لقاء لهم على ملعب أنفيلد هذا الموسم، ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيلته القوية التي تضم أليسون بيكر في حراسة المرمى، مع رباعي الدفاع أندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، وترينت ألكسندر أرنولد، في خط الوسط، يتوقع أن يلعب كل من ريان جرافينبيرش، أليكسيس ماك أليستر، ودومينيك سوبوسلاي، بينما يقود الثلاثي الهجومي لويس دياز، محمد صلاح، ودييجو جوتا.