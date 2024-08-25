أول أسبوع فيفا على الأبواب”.. حجزتذاكر مباراة السعودية واندونيسيا القادمة

حجز تذاكر مباراة السعودية واندونيسيا والتي يبحث عنها جميع عشاق الساحرة المستديرة لحضور المباراة المرتقبة ضمن تصفيات آسيا، حيث يتم التأهل لكأس العالم 2026، كما تم الإعلان عن حجز تذاكر المباراة بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي، سوف نوضحه لكم في السطور التالية مع موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، فتابعوا معنا.

حجز تذاكر مباراة السعودية واندونيسيا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حجز تذاكر مباراة السعودية وإندونيسيا، وذلك بدء من يوم الجمعة 23 من أغسطس 2024 ، وفق الخطوات التالية:

ابدأ أولا زيارة الموقع الإلكتروني وي بوك.

ثم قم بتحديد مباراة السعودية وإندونيسيا.

ومن ثم حدد قيمة التذكرة الواحدة التي ترغب فيها.

ومن ثم حدد العدد الذي تريد شراؤه.

ثم حدد مكان المقاعد على الخريطة الموضحة.

بعد ذلك اختر وسيلة السداد المناسبة لك سواء باستخدام البطاقة الإئتمانية أو الدفع المباشر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية أمام أندونيسيا

يحرص جماهير منتخب السعودية على متابعة مباراة السعودية وإندونيسيا، والتي سوف يتم بث المباراة بشكل حصري على قناة scc السعودية، والتي يمكنك استقبالها عبر التردد الآتي:

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا

ومن المقرر أن يكون اللقاء المرتقب بين فريق المنتخب السعودي مع نظيره المنتخب الأندونيسي في إحدى المباريات الإفتتاحية الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الخميس 5 من سبتمبر 2024 على ملعب الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، حيث يتم إطلاق صافرة الحكم ليعلن بدء المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرا توقيت القاهرة والسعودية، و عند تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الإمارات.