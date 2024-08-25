كيفية التحقق من نزول الدعم السكني أغسطس 2024 حسب توضيح وزارة الإسكان السعودية

في هذا المقال، سنقدم شرحًا مفصلًا لكيفية التحقق من إيداع الدعم السكني في الحسابات البنكية وهو أمر يشغل بال الكثير من المستفيدين الذين يتساءلون عما إذا كان الدعم السكني قد نُقل إلى حساباتهم اليوم يُعتبر هذا الدعم جزءًا من الجهود الحكومية الرامية إلى مساعدة الأسر السعودية على تحسين ظروفهم المعيشية لشهر أغسطس 2024، بالإضافة إلى ذلك أكدت وزارة الشؤون القروية والإسكان أن توقيت إيداع الدعم قد يكون في الساعات القليلة القادمة أو يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024 كما سيتم إيداع الدعم السكني وسنشرح في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بإيداع الدعم لهذا الشهر بالإضافة إلى كيفية تأكد المستفيدين من وصول المبلغ إلى حساباتهم البنكية.

كيفية التحقق من نزول الدعم السكني

بسبب تزامن موعد صرف الدعم السكني مع عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية سيتم تأجيل الإيداع إلى يوم الأحد 25 أغسطس الجاري، ويمكن لجميع المواطنين المؤهلين استلام الدعم فور إيداعه في حساباتهم البنكية، وللتحقق من التفاصيل يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة سكني.

تسجيل الدخول باستخدام الاسم وكلمة السر ورقم الهوية الوطنية.

اختيار الدعم السكني.

كذلك يمكنكم الاستفادة من خدمة الرسائل النصية التي يوفرها البرنامج للحصول على إشعارات حول موعد نزول الدعم.

أنواع الدعم السكني

إليك تفاصيل أنواع الدعم السكني في المملكة العربية السعودية: