“من هنا خياتي الجزائريات” رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 والشروط اللازمة anem.dz

تعمل دائما الحكومة الجزائرية إلى توفير العديد من برامج الدعم ومن ضمنها منحة المرأة الماكثة في البيت وهي منحة مقدمة للسيدات في الجزائر بهدف مساعدتهم في الحصول على متطلباتهم الأساسية وتخفيف العبء عليهم وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد وتزايد البحث من قبل الكثير من السيدات في الجزائر عن معرفة خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة ومعرفة الشروط اللازمة وهذا سوف نوضحه لكم في الفقرات التالية.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024

هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على منحة المرأة الماكثة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتتمثل فيما يلى:

عدم حصول المتقدمة على دخل شهري ثابت.

أن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية.

يشترط إقامة المتقدم في الجزائر إقامة دائمة.

أن تكون المتقدمة لديها أبناء تعولهم.

عدم حصول المتقدمة على أى دعم آخر مقدم من الحكومة الجزائرية.

إذا كانت المتقدمة متزوجة يجب أن لا يكون زوجها لديه عمل ثابت يحصل منه على راتب شهري.

أن يتراوح عمر المتقدمة بين 25 سنة حتى 60 سنة.

كيفية التسجيل في مبادرة المرأة الماكثة بالبيت

الحكومة الجزائرية أتاحت التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل بشكل إلكتروني عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية: