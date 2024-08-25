برابــط سريع رسمي الآن”.. من هم مستحقي قرض الاسكان العسكري الأردني 2024

الاستعلام عن الإسكان العسكري الاردن هو أحد البرامج الحكومية المهمة التي تقدمها الحكومة الأردنية لمساعدة المواطنين في الحصول على سكن مناسب بعد التسجيل للحصول على القرض، حيث يتساءل المتقدمون عن أسماء الأشخاص الذين حصلوا على الدفعة الأخيرة من القرض وقد أعلنت الحكومة الأردنية عن كيفية الاستعلام عن هذه الأسماء والشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، ومن خلال هذا المقال سوف نتناول معا أهم التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن الإسكان العسكري الأردن.
الاستعلام عن الإسكان العسكري الاردن
يمكن لجميع الأفراد الاستفسار عن أسماء المقبولين في قرض الإسكان العسكري في الأردن من خلال اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة الإسكان العسكري والأشغال .
- انقر على زر تسجيل الدخول واختر خيار الاستفسار عن القرض.
- إدخال رقم الهوية الوطنية للشخص الذي ترغب في الاستفسار عنه.
- تأكد من إدخال المعلومات المطلوبة بدقة.
- أدخل رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص لذلك.
- بعد إكمال هذه الخطوات انقر على الزر وستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بطلب الإسكان العسكري
- المقدم من الشخص المعني في الأردن.
شروط الحصول على قرض الإسكان العسكري في الأردن لعام 2024
- توجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض الإسكان العسكري وهي كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية الأردنية.
- ينبغي أن يكون قد أتم فترة الخدمة العسكرية والتي تبلغ 21 يوماً.
- يجب أن يكون المتقدم متزوجاً ولديه أولاد.
- يجب أن يكون من أفراد القوات المسلحة الأردنية.
- مدة السداد تكون ثلاثين عاماً.
- الالتزام بدفع الأقساط في المواعيد المحددة.
- لا يمتلك المتقدم مؤهلات تتيح له المشاركة في أي برامج أخرى.
- يتعين تقديم جميع الوثائق المطلوبة للحصول على قرض الإسكان العسكري.