موعد تسجيل اختبار الرخصة المهنية 2024 عبر بوابة etec.gov.sa هيئة تقويم التعليم

يعد اختبار الرخصة المهنية من أهم الاختبارات التي يخضع لها المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية وذلك لأنه المسؤول عن ممارسة المعلمين لمهنة التعليم بشكل رسمي فمن خلاله يستطيع المعلمين والمعلمات أداء مهنتهم بشكل قانوني، ووفقا للمستجدات الأخيرة فقد قامت هيئة تقويم التعليم بالكشف عن فتح باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية لعام 2024 بالإضافة إلى خطوات التسجيل.

خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 2024

قامت هيئة تقويم التعليم بإرشاد جميع المواطنين الراغبين في التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للعام الجديد إلى الخطوات الصحيحة للتسجيل مشيرة إلى أن التسجيل سيتم من خلال الموقع الخاص بالهيئة، وتتمثل تلك الخطوات في النقاط الاتية:

يجب أن يتجه الفرد إلى موقع هيئة تقويم التعليم الإلكتروني.

ويضغط بعد دخول الموقع على خيار (الرخصة المهنية) من القائمة الرئيسية.

وبعد ذلك يقوم بتحديد (الاختبار العام) ثم يضغط على (التسجيل) ثم (المتابعة).

ستظهر أمامه بعض التعليمات التي يجب الموافقة عليها.

ثم يقرأ جميع التخصصات التي ستظهر أمامه ويقوم بتحديد مكان الاختبار والموعد الذي يناسبه.

وفي نهاية الأمر يقوم بالضغط على (التالي) ويكمل التعليمات المعروضة أمامه حتى ينجح في التسجيل في الاختبار.

موعد تسجيل اختبار الرخصة المهنية 2024

وفقا لما ورد عن هيئة تقويم التعليم وعن المركز الوطني للقياس وهو المسؤول عن اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين فقد تم تحديد موعد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية لجميع الفئات المعنية، وهو الموضح في الاتي:

موعد اختبارات المعلمين الذين لم يستطيعوا اجتياز الاختبار سابقا: كان في يوم 4 أغسطس 2024.

موعد اختبارات المعلمين المتقدمين للمرة الأولى: كان في يوم 4 أغسطس 2024.

موعد اختبارات المعلمين الذين قدموا سابقا: كانت البداية في يوم 18 وستكون النهاية في يوم 30 سبتمبر.

كما قامت الهيئة بإيضاح تلك المواعيد بشكل تفصيلي وهو الموضح كالاتي: