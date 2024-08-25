كم دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر 2024 الدفعة 82 وموعد صرفه للمستحقين

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر 2024 وما هي كمية الدعم، ويتم صرف دعم حساب المواطن كل شهر بشكل أساسي ويعد برنامج حساب المواطن من البرامج الهامة التي تقوم الحكومة السعودية بتوفيرها من أجل المواطنين المستحقين الدعم ويتم ذلك من أجل توفير معيشة كريمة لهم داخل المملكة

كم دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر 2024

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر الدفعة رقم 82 لعام 2024 وتختلف قيمة دعم حساب المواطن من أسرة لأخرى حيث هناك شروط وبيانات يتم من خلالها تحديد قيمة دعم حساب المواطن، ويتمثل دعم حساب المواطن فيما يأتي:

يحصل رب الأسرة على دعم حساب المواطن قدرة 720 ريال سعودي.

يحصل الشخص التابع للشخص المستفيد من الدعم على مبلغ 215 ريال سعودي ولكن يجب أن يكون عمر التابع أقل من 18 عام.

يحصل التابع الذي يبلغ عمرة أكثر من 18 عام على دعم قدرة 360 ريال سعودي.

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 82

يرغب المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن في معرفة موعد صرف دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر وذلك الدفعة رقم 82 لعام 2024 ولقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالإعلان رسميا على موقعها الرسمي عن موعد الصرف، وأعلنت عن أنه سوف يتم صرف دعم الدفعة رقم 82 لعام 2024 الخاصة بشهر سبتمبر يوم الثلاثاء 10 سبتمبر لعام 2024 وهو موافق 7 ربيع أول عام 1446 ويمكن للمواطنين الاستعلام عن قيمة الدعم الخاص بهم من خلال موقع الوزارة الرسمي.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على دعم برنامج حساب المواطن حيث إنه من البرامج الهامة التي بتم تقديمها في المملكة من أجل دعم المواطنين، وتتمثل تلك الشروط فيما يأتي: