إلغاء الجنيه المصري.. حقيقة إلغاء الجنيه المعدني واستبداله بعملة جديدة من فئـة الـ 2 جنيه الحكومة تحسم الجدل

إلغاء الجنيه المصري، واحدة من الترندات التي ظهرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي هو إلغاء الجنيه المصري واستبدالها بعملة وفئة الأثنان جنيه والتي فتحت الباب أمام الكثير من الجدل حول فكرة تطبيق الفكرة وتنفيذها وهل سوف يتم بالفعل إلغاء الجنيه المصري حيث يتساءل الكثيرين عن ذلك واليوم سوف نتعرف معا في السطور القادمة على إلغاء الجنيه المصري وإصدار عملة جديدة وهي فئات 2 جنيه في السطور القادمة فتابعونا.

حقيقة إلغاء الجنيه المصري المعدن

ان الأخبار المتداولة حول إلغاء الجنيه المصري المعدن لا يوجد لها اي أساس من الصحة حيث انه سوف يتم الإبقاء على الجنيه المصري المعدن والذي يتم تداوله في الأسواق بشكل عادي حيث ان هناك أيضا فئة النصف جنيه المعدن.

ولكن هناك بعض الأنباء التي تؤكد من داخل الحكومة المصرية على أنه قريبا سوف يتم طرح عملة فئة الاثنين جنيه وذلك للتسهيل على المواطنين في حمل العملات المعدنية والتعامل في الأسواق بسهولة ويسر.

طرح فئة ال2 جنيه المعدنية

لقد أكد مجلس الوزراء على أنه قد أصدر بموافقة مبدئية على مشروع جديد سوف يتم انشاؤه على المنطقة الصناعية في قناة السويس وهو مشروع بين كلا من مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، دار السك الملكية البريطانية وذلك لإنشاء دار صك مصرية بريطانية في السويس التي سيكون أولى المشاريع التي تقدمها هي إصدار فئة الـ 2 جنيه المعدنية والتي من المتوقع ان تنجح بشكل كبير في الأسواق المصرية بعد نجاح العملات البلاستيكية فئة ال 10 جنيه وال 20 جنيه.

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العملات البلاستيكية

بعد إصدار العملات البلاستيكية في الأمانة الاخيره وهي فئة ال 10 جنيه وال 20 جنيه والتي لقيت نجاح كبيرا في السوق المصري وتم تداولها على نطاق واسع حيث أنها تتميز بالمرونة والقوة عن غيرها المصنوعة من القطن كما انها اقل في الأتربة وصديقة للبيئة وأقل في نقل التلوث وأكثر متانة عن غيرها حيث انها تصل الى ثلاث اضعاف في قوتها عن العملات الورقية.