معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024 واهم شروط التسجيل في معدلات القبول

أعلنت وزارة التعليم التعليم معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية لعام 2024، حيث يسعى العديد من الطلاب للتسجيل في الجامعات، ومن بين أكثر التساؤلات شيوعًا معدلات القبول في الجامعة الأردنية لعام 2024 والشروط الأساسية للقبول وذلك بعد بعد اجتياز الاختبارات، وقد حددت وزارة التعليم الأردنية درجات القبول لعدد من الجامعات المختلفة، ومن خلال مقالنا الاخباري سنستعرض التفاصيل الكاملة في الفقرات التالية.

معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024

أوضحت هيئة التنسيق التابعة لوزارة التعليم الأردنية بأنه قد تم تحديد معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية لعام 2024، وجاءت المعدلات على النحو التالي:

تقبل كلية طب الأسنان الطلاب الحاصلين على مجموع 97%، بينما يمكن للطلاب الذين حصلوا على 90% التسجيل في كلية التمريض.

تقبل كلية الرياضة العامة الأردنية الطلاب بمجموع 83%.

أما كلية الصيدلة، فتتطلب مجموع 99%.

تتطلب كلية الهندسة الكهربائية الطلاب بمجموع 88%.

تقبل كلية الحقوق الطلاب الحاصلين على 70%.

فيما تتطلب كلية الذكاء الاصطناعي مجموع 65% للقبول.

تقبل كلية الطب البشري المتقدمين بمجموع 98.55%.

تقبل كلية هندسة العمارة مجموع 95.85%.

أما هندسة الحاسب فتقبل الطلاب الحاصلين على 98%.

كلية العلاج الطبيعي تقبل المتقدمين بمجموع 94.45%.

تقبل كلية علوم الحاسب الطلاب بمجموع 96.8%.

تطلب كلية الكيمياء مجموع 91.4% للقبول.

شروط التسجيل في القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024

فيما يلي شروط التسجيل في القبول الموحد في الجامعات الأردنية لعام 2024 التي أوضحتها وزارة التربية والتعليم وهي كالتالي:

يجب على جميع الطلاب التأكد من إدخال جميع بياناتهم الشخصية بشكل صحيح عند التسجيل.

ينبغي ترتيب الرغبات وفقًا لأولوية الطالب، مع اختيار الرغبة الأولى بعناية.

يتعين أيضًا دفع الرسوم المطلوبة من المنصة لتأكيد التقديم.

بعد ذلك، يجب على الطالب استكمال باقي إجراءات التسجيل في الجامعة الحكومية.

يذكر أنه لا يُسمح للطلاب غير السعوديين بالتقديم للجامعات الحكومية، باستثناء أبناء السيدات الأردنيات بشرط امتلاكهم بطاقة تعريف أردنية.

الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024

سوف نعرض لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية لعام 2024، يرجى اتباع الإرشادات الآتية بدقة: