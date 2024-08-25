“استخراجها هسة” كيفية استخراج البطاقة التموينية العراق 2024 الوثائق والشروط اللازمة

الكثير من الأشخاص في العراق يبحثون عن معرفة كيفية استخراج البطاقة التموينية العراق 2024، من أجل الحصول على السلع الغذائية حيث أن البطاقة التموينية في العراق تعتبر من أهم برامج الدعم المقدمة من الحكومة العراقية للمواطنين بهدف مساعدتهم في الحصول على متطلباتهم الأساسية وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الذي يعاني منه الجميع.

كيفية استخراج البطاقة التموينية العراق 202

للحصول على البطاقة التموينية في العراق اتبع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على موقع منصة ارو الإلكترونية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة وزارة التجارة.

ثم اضغط على خدمات البطاقة التموينية.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

اضغط على تقديم الطلب.

شروط المطلوبة لاستخراج البطاقة التموينية

هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين وفقا لما أعلنت عنه وزارة التجارة في العراق وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

أن لا يكون المتقدم لديه بطاقة تموين سابقة.

عدم حصول المتقدم على أى من برامج الدعم المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

إقامة المتقدم في العراق إقامة دائمة.

أن يتم التقديم بشكل إلكتروني.

المستندات اللازمة للحصول على البطاقة التموينية

في السياق نفسه أوضحت الوزارة الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة التموينية وتتمثل فيما يلى: