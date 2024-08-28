دلعي طفلك ونزليها.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات العربية المخصصة للأطفال حيث تقدم محتوى تربويا وتعليميا يمزج بين الترفيه والتوجيه، وقد تأسست القناة عام 2008 على يد الأستاذ خالد مقداد واستطاعت منذ ذلك الحين أن تحجز مكانة خاصة في قلوب الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء، وتتميز القناة بأغانيها الهادفة والمحتوى القيمي الذي يسعى لغرس الأخلاق والمبادئ السليمة في نفوس الأطفال، وفي هذا المقال سنلقي الضوء علي تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 مع ذكر بعض مميزات القناة التي جعلتها تحظي بثقة وحب الكثير من الأطفال منذ نشأتها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

لتواكب التطور التكنولوجي والتوسع في المحتوى أعلنت قناة طيور الجنة عن تحديث ترددها لتوفير جودة بث أفضل وتغطية أوسع، لذا يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على جهاز الاستقبال كالتالي:

تردد قناه طيور الجنة الجديد علي القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناه طيور الجنة الجديد علي القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة طيور الجنة

تبرز قناة طيور الجنة بين قنوات الأطفال بفضل مميزاتها الفريدة التي تجعلها خيارا مفضلا للعائلات، كما تقدم القناة محتوى تعليميا وترفيهيا مبتكرا يجمع بين القيم الأخلاقية والمرح من خلال برامج وأغاني ذات جودة عالية، وفيما يلي بعض مميزات القناة: