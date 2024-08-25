من هو الممثل العماني طالب البلوشي ويكيبيديا بطل فيلم ” حياة الماعز”

سؤال يتردد لدى الكثير من الأشخاص خلال هذه الفترة حول من هو الممثل العماني طالب البلوشي ويكيبيديا الذي جسد دور الكفيل في فيلم حياة الماعز، منذ بداية طرح فيالم حياة الماعز على منصة نفتلكس والمشاهدات ترتفع بملايين الملايين، حيث كشف بطل العمل طالب البلوشي بأنه يأمل أن يصل للعالمية وأنه يسعى دائماً لتقديم الأدوار المختلفة والمهمة،

مما رد على الانتقادات التي تعرض لها بسبب دوره في فيلم حياة الماعز بمنتهى السخرية وقال أنه ليس نادم وأن يطرح قضية، مما أكد بأن كل مجتمع يوجد به شخصيات مختلفة ويمكن أن يكون هناك بالفعل أشخاص لا تعرف معنى للانسانية ولا الرجمة، ولن يهمه سوى أن الفيلم حقق نجاحات كبيرة ونال إعجاب فئة كثيرة من الناس بغض النظر عن هذا الهجوم، تابعوا معنا وعبر التقرير التالي نكشف لكم من هو الممثل العماني طالب البلوشي ويكيبيديا.

من هو الممثل العماني طالب البلوشي ويكيبيديا

طالب البلوشي صاحب الضجة الكبرى على مختلف المواقع والمنصات الإلكتروني وهو بطل فيلم حياة الماعز.

طالب البلوشي هو ممثل عماني شهير جداً يقيم في عمان ولديه أعمال متعددة بين الدراما والتليفزيون والسينما والمسرح

كما أن طالب البلوشي درس في في مجال الفنون والمسرح وتخرج من معهد الفنون المسرحية.

بدأ مسيرته الفنية مبكراً جداً وهو يبلغ من العمر 65 عاماً من مواليد 1959 ميلادياً.

اهم اعمال الممثل العماني طالب البلوشي

مسرحية الطباخ.

مسلسل الشعر ديوان العرب.

مسلسل الخليل بن أحمد.

مسلسل وتبقى الأرض.

مسلسل آباء وأبناء.

مسلسل الصحة والمجتمع.

مسلسل هكذا هي الدنيا.

مسلسل في منتصف الطريق.

مسلسل ابن النجار.

ساري الليل والعندليب.

مسلسل عمان في التاريخ.

مسلسل انكسار الصمت

قصة فيلم حياة الماعز التي أثار جدل كبير

هناك شغف من الأشخاص الذين لم يجدون فرصة لمشاهدة فيلم حياة الماعز، ولذلك يبحثون على مدار 24 ساعة على مواقع التواصل ومحركات جول عن قصة الفيلم، وهل تستحق تلك الضجة وما السبب وراء هذا الهجوم على بطل الفيلم طالب البلوشي، في الحقيقة بأن طالب البلوشي يقدم شخصية مختلفة وجديدة في الفيلم وهو كفيل سعودي له مكانته ويمتلك الكثير من المال ولكنه شخص متسلط يعامل العمال بأسلوب غير لائق ويقلل من قيمتها مما يقوم بتوجيه السب والاهانة لهم طوال الوقت وكأنه في زمن العبيد، فخرج الكثير من الشخصيات السعودية والمسؤولين عن صمتهم ويطالبون بمحاكمة صناع هذا العمل الذي يسيء من سمعة المملكة العربية السعودية.