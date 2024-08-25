خطوة بخطوة هتعرف ازاي تحجز بطاقتك.. رابط تسجيل استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

يمكنك معرفة رابط تسجيل استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق، حيث تعتبر البطاقة الوطنية الموحدة من الوثائق الأساسية التي يجب أن يمتلكها كل مواطن عراقي، إذ تسهّل عليه عملية إثبات هويته، مما يمكنه من إنجاز مختلف الخدمات والإجراءات الحكومية التي يحتاج إليها، لذلك، من الضروري أن يقوم جميع المواطنين باستكمال الخطوات المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة في العراق.

ما هي شروط استخراج البطاقة الوطنية الموحدة؟

للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، يجب على المتقدم الالتزام بمجموعة من الشروط التالية:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على البطاقة من حاملي الجنسية العراقية.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من ثمانية عشر عامًا.

عملية التسجيل للحصول على البطاقة تتم من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية شؤون البطاقة الوطنية.

يتطلب التسجيل تحميل مجموعة من المستندات المطلوبة على الموقع.

يجب سداد رسوم التسجيل بقيمة خمسة آلاف دينار عراقي، مع الاحتفاظ بإيصال الدفع لتقديمه عند استلام البطاقة من الجهة المعنية.

رابط تسجيل استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

أعلنت مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة أنه بإمكان المواطنين التسجيل للحصول على البطاقة من خلال موقع إلكتروني مخصص، باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لمديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة. ثم الانتقال إلى قسم الخدمات الرقمية. اختيار خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة. تحديد الموعد المناسب لاستلام البطاقة من الجهة المعنية. تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل المتاح. تحميل الوثائق المطلوبة على الموقع. التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة. الضغط على زر “حجز” لإتمام العملية.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم عرض إيصال يجب طباعته والاحتفاظ به لتقديمه عند استلام البطاقة الوطنية الموحدة.

الأوراق المطلوبة لحجز البطاقة الموحدة العراقية

عند التقديم للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة، يطلب من المتقدم تقديم مجموعة من المستندات الضرورية، وتشمل:

وثائق تثبت الجنسية العراقية لكل من الزوج والزوجة.

مستندات تظهر مكان إقامة الأسرة، وفي حال عدم توفرها، يمكن تقديم أوراق توضح محل إقامة الأب.

عقد الزواج في حال وجوده.

4. استمارة التسجيل، التي يجب تعبئتها بدقة تامة مع تضمين جميع المعلومات المطلوبة.