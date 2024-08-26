زيادة 100 ألف دينار عراقي.. الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق ومواعيد صرف راتب سبتمبر بالزيادة الجديدة

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق ، إن رواتب المتقاعدين تمثل مصدر الدخل الأول والأساسي لهم حيث قررت الحكومة في العراق زيادة الرواتب وذلك ليتمكن المتقاعدين من مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي تواجه الأسر العراقية اليوم بسبب الوضع الاقتصادي العالمي المتدهور الذي يرمي بشباكه على الدول واليوم سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر سبتمبر وما هي مواعيد صرف الراتب المقررة بعد الزيادة الجديدة في السطور القادمة فتابعونا.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

إن رواتب المتقاعدين هي المدخل الأساسي لهم لذلك يزداد البحث عن الاستعلام عن رواتبهم بعد الزيادة المقرر صرفها في شهر سبتمبر حيث يتم الاستعلام عن الراتب وزيادته عبر الخطوات التالية:

اولا على المتعلم ان يتوجه الى الموقع الرسمي الالكتروني لوزارة المالية العراقية .

يقوم المستعلم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور إن لم يكن لديه حساب بالفعل أن يقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد واستكمال الخطوات لإنشاء الحساب.

بعد الدخول الى الصفحة الرئيسية يتم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ومن الخدمات المتاحة سيتم الضغط على الاستعلام عن الراتب.

على المستعلم أن يقوم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح وهي الاسم ورقم الهوية.

لتنتقل الى نافذة جديدة توضح سلم الرواتب الجديد الذي يحصل عليه المتقاعدين بعد الزيادة.

سلم رواتب المتقاعدين الجديد

مع زيادة الحد الادنى لرواتب المتقاعدين الجدد فقد شهد الحد الأدنى زياده في الراتب بقيمة 100 ألف دينار وذلك ليأتي سلم رواتب المتقاعدين الجديد 2024 على النحو التالي:

المتقاعدين الذين يتقاضون راتب 500 الف دينار يصبح بعد الزيادة 600 الف دينار.

و المتقاعدين الذين يتقاضون 700 الف دينار فإنهم بعد الزيادة يتقاضون 800 الف دينار.

واخيرا المتقاعدين الذين يتقاضون 800 الف دينار ستصبح رواتبهم بعد الزيادة 900 الف دينار.

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موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يزداد التساؤل من قبل المتقاعدين في العراق عن موعد صرف الرواتب لشهر سبتمبر بالزيادة الجديدة ومن المقرر أن يتم بدء عملية صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر في يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر.