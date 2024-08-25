“هام للعراقيين” وزارة المالية العراقية تحدد موعدصرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024.. وخطوات الاستعلام عن الراتب

أعلنت رسمياً وزارة المالية في العراق عن موعد صرف رواتب التقاعد لشهر سبتمبر المقبل حيث تزايد البحث من قبل الكثير من المتقاعدين العراقيين عن معرفة موعد نزول رواتب شهر سبتمبر وخاصة بعد تداول أنباء عن زيادة رواتب المتقاعدين، كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بشكل إلكتروني وذلك بهدف توفير الوقت والجهد لدى المواطنين والاستفادة من التقنيات الحديثة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر

تساءل العديد من المتقاعدين في العراق عن معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين حيث أوضحت وزارة المالية العراقية موعد إيداع رواتب المتقاعدين وهو أول الشهر الميلادي وهو موعد الصرف الثابت ولكن في حالة وجود إجازة رسمية أو عطلة يتم تأخير موعد الصرف أو تقديمه بيوم، وموعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر المقبل يكون يوم الأحد الموافق 1 من الشهر.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

بعد أن وضحنا لكم موعد صرف رواتب التقاعد لشهر سبتمبر سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية في العراق.

اضغط على الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

اختر خدمات المتقاعدين.

ثم اضغط على الاستعلام عن رواتب التقاعد.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر سوف تظهر أمامك نافذة جديدة بها كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب والزيادة الجديدة وموعد الصرف.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024

أعلنت الوزارة عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بنحو مائة ألف دينار وذلك بهدف توفير الدعم المالي للمواطنين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة المواطنين في الحصول على متطلباتهم الأساسية ليصبح راتب التقاعد 550 ألف دينار عراقي وذلك بدلاً من 450 ألف دينار.