أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالاسم ورقم الهوية عبر منصة مظلتي.. تعرف على التفاصيل

أعلنت الجهات المسؤولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الأسماء الخاصة للرعاية الاجتماعية بالنسبة للوجبة الأخيرة لعام 2024 عبر البوابة الإلكترونية المختصة مظلتي، وقد قامت الجهات المسؤولة في العراق بتقديم الرعاية الاجتماعية بهدف مساعدة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل الشهري على استمرار الحياة الاقتصادية، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار المعيشية والظروف الراهنة الصعبة، وتم تقديم عدد كبير من المواطنين للحصول على المساعدة والدعم، وقد قامت الوزارة بفرز وتحديد أسماء المستحقين، لذلك سوف نحرص على توضيح جميع الأمور والتفاصيل الخاصة بأسماء الرعاية الاجتماعية وكيفية الاستعلام عن المشمولين بالنسبة للوجبة الأخيرة في مقالنا الجاري.

أسماء الرعاية الاجتماعية بالنسبة للوجبة الأخيرة 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإتاحة إمكانية الحصول على الدعم الخاص للرعاية الاجتماعية والاستعلام عبر منصة مظلتي باتخاذ الخطوات الإلكترونية التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي من هنا .

الضغط على خانة الحماية الاجتماعية.

تدوين جميع البيانات الخاصة مثل الاسم والمحافظة التابعة إليها المتقدم ورقم الهوية بشكل سليم.

يلزم أن يتم تحديد الوجبة الأخيرة.

الضغط فوق زر الاستعلام.

سوف تظهر الكشوف الخاصة.

الضغط على خانة تحميل بصيغة pdf.

شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة

حددت الجهات الحكومية في العراق مجموعة من الضوابط والشروط للحصول على الدعم الخاص للرعاية الاجتماعية بالنسبة للوجبة الأخيرة 2024 وتتمثل فيما يلي: