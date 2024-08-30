ثبتها الآن.. نزل أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل وسات وعرب سات

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات العالمية المتخصصة في تقديم محتوى علمي واستكشافي ذو طابع وثائقي منذ تأسيسها، وأصبحت القناة مرجعا أساسيا لعشاق المعرفة والطبيعة حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج، كما تميزت القناة بقدرتها على تقديم محتوى تعليمي مثير وموثوق مع تصوير عالي الجودة يتناول تفاصيل دقيقة وجديدة حول العالم من حولنا، لذا سنستعرض في هذا المقال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 مع تسليط الضوء علي المحتوي الذي تقدمه القناة والذي يعكس أحدث الاكتشافات والإنجازات في مختلف المجالات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

يمكنك متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودة عالية عبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024، وللحصول على أفضل تجربة مشاهدة لمحتوى علمي وثائقي متميز قم بضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

تردد القناة على نايل سات

التردد: 11411.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11804.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك محتوى متنوعا وعلميا يتميز بالتفاصيل الدقيقة والجودة العالية، ويشمل محتوى القناة مايلي: