هيئة الحج والعمرة العراقية توضح: خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج في العراق 2024.. وشروط التقديم

عقب غلق باب التسجيل في قرعة الحج للعام المقبل تزايد البحث عن معرفة أسماء المقبولين في قرعة الحج في العراق، حيث يرغب العديد من المواطنين حج بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج لذلك أطلقت هيئة الحج والعمرة رابط إلكتروني للتسجيل في قرعة الحج للعام القادم وتلقت العديد من الطلبات والآن عقب الانتهاء من تسجيل الطلبات تعمل هيئة الحج والعمرة العراقية على فرز الطلبات ودراستها والتحقق من مدي أهلية المتقدمين، كما أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج بشكل إلكتروني.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج بالعراق 2025

أصبح بإمكان المواطنين في العراق الاستعلام عن أسماء المشمولين في قرعة الحج للعام المقبل بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية

في بداية الأمر قم بالدخول على موقع هيئة الحج العراقية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر خدمة الاستعلام عن قرعة الحج المجانية.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم ادخل رقم الطلب.

اضغط على كلمة استعلام.

سوف تظهر أمامك حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2025

في السياق نفسه أعلنت وزارة الحج والعمرة في العراق عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في قرعة الحج للعام المقبل وجاءت الشروط على النحو التالي: