الرابط الرسمي hajj.gov.iq.. الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج 2025 في العراق والأوراق المطلوبة من المقبولين

في الساعات الأخيرة، ارتفعت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة حج العراق لعام 2025، حيث يطمح الكثير من المسجلين لقبولهم في قرعة الحج لتأدية الفريضة في الموسم الجديد، ويمكن للمسجلين في قرعة الحج التحقق من نتائجهم بسهولة لمعرفة ما إذا تم قبول طلباتهم، وفي حالة الفوز بالقرعة، ينبغي الاستعداد لإجراءات الحج وتجهيز الأوراق المطلوبة في الوقت المناسب، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عبر رابط هيئة الحج والعمرة، وعبر مقالنا الاخباري سنتناول كافة التفاصيل في السطور القادمة تابعونا لمعرفة المزيد.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج 2025

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عن رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج في العراق لعام 225، حيث يمكنك متابعة الخطوات التالية لمعرفة نتائج القرعة:

في البداية، قم بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة العليا للحج والعمرة

من القائمة الرئيسية، اختر قسم الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك، يمكنك الاطلاع على جميع التفاصيل بالنقر على نتائج قرعة الحج.

ستتمكن بعد ذلك من معرفة ما إذا كنت من ضمن المقبولين في القرعة أم لا بمجرد ظهور النتائج.

الأوراق المطلوبة من المقبولين في قرعة الحج 2025

أوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة الأوراق المطلوبة من المقبولين في قرعة الحج للعام القادم 2025 تجهيزها وهي كالتالي: