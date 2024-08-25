“بيبي شــاور 🛀 ” استقبل الآنــ تردد قناة وناسة الجديد واستمتع بمغامرات لولو الشطورة وميدو المشاغب.. ولادك في أمان مع قناة وناسة

يبحث عن تردد قناة وناسة عدد كبير من المشاهدين حيث أن القناة تقدم أشهر شخصية كرتونية في الوقت الحالي وهي شخصية لولو التي تقوم لأداء الكثير من لاختيار داخل القناة، حيث استطاعت القناة بفضل الأغاني الموسيقية المميزة التي تعرضها على قناتها أن تجذب عدد كبير من المشاهدين إلى شاشتها، وإليكم أهم المعلومات التي تتعلق بتردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة من خلال التقرير التالي.

تردد قناة وناسة

يمكن بكل سهولة الحصول على تردد قناة وناسة وذلك من خلال منصات المواقع التواصل المختلفة التابعة للقناة والتي يتم الإعلان فيها عن تردد القناة، حيث يمكن معرفة تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وذلك من خلال السطور التالية:

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة هو وناسة كيدز.

القمر الصناعي هو نايل سات.

تردد قناة وناسة هو 11470.

استقطاب اتجاه القناة هو عمودي.

أما معدل الترميز فهو 27500.

وبالنسبة إلى معامل تصحيح الخطأ فهو 6\5.

جودة البث هي: SD.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة هو وناسة كيدز.

القمر الصناعي هو عرب سات.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات 11270.

الاستقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي.

وبالنسبة الى معدل الترميز فهو: 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو: 4\3.

جودة البث هي: HD.

خطوات استقبال القناة

بعد الاطلاع على تردد قناة وناسة يمكن الوقوف على خطوات استقبال القناة وذلك من خلال التالي: