اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة وشروط الحصول على الدعم.. اعرف التفاصيل الآن

يمكنك معرفة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الكشف الكامل لأسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة، وذلك بعد فترة انتظار طويلة، هذا الإعلان يتضمن أسماء المواطنين الذين تم قبولهم للاستفادة من الدعم الاجتماعي، وهو برنامج تقدم إليه عدد كبير من المواطنين المستحقين في العراق، سنقدم لكم في السطور التالية تفاصيل أكثر حول هذا الخبر.

ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق؟

سوف نستعرض لكم في الفقرة المقبلة كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، والان نود أن نوضح الشروط اللازمة للتسجيل في البرنامج، وهي كالآتي:

أولا يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية ومقيماً داخل العراق.

ثانياً جب أن ينتمي المتقدم إلى الفئات المستحقة للدعم، والتي تشمل الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا في المجتمع.

ثالثاً يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من برامج دعم حكومية سابقة أو يكون مشاركًا في برامج دعم ما زالت قائمة.

رابعاً يشترط ألا يتجاوز دخل المتقدم الشهري الحد الذي حددته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق للحصول على الدعم.

خامساً جب ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أصول ذات قيمة مالية كبيرة.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أُعلن حديثًا عن صدور كشوفات أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة، وهو خبر أثار اهتمام الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم، يمكن للمواطنين الاطلاع على الأسماء باتباع الخطوات التالية: