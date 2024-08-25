وداعاً لتضييع الوقت والمجهود.. كيفية غرامات المرور العامة في العراق بالرقم الألماني

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية غرامات المرور العامة في العراق بالرقم الألماني وطريقة دفعها، مما يجعل هذا الموضوع من الأمور الشائعة التي يتناولها السائقون عبر محركات البحث، لتسهيل العملية على المواطنين، قامت إدارة المرور العامة بتوفير منصة “أور” الرقمية، التي تتيح للمستخدمين الاستعلام عن قيمة الغرامات وسدادها من المنزل.

كيف أدفع قيمة غرامات المرور العامة الرقم الالماني

يمكن دفع غرامات المرور بسهولة عبر منصة “أور” الرقمية باتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة “أور” الإلكترونية وتسجيل الدخول باستخدام بياناتك. الانتقال إلى قسم “غرامات المرور”. الاستعلام عن الغرامات بإدخال البيانات المطلوبة. بعد عرض تفاصيل المخالفات والغرامات، اختر وسيلة الدفع المتاحة. اتبع التعليمات لإتمام عملية السداد. أخيرًا، اضغط على زر “دفع” لإتمام العملية بنجاح.

كيفية غرامات المرور العامة في العراق بالرقم الألماني

يمكن لسائقي السيارات الاطلاع على تفاصيل غرامات المرور باستخدام الرقم الألماني للسيارة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب زيارة منصة “أور” الإلكترونية.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

الانتقال إلى قسم “غرامات المرور” عبر الرقم الألماني.

إدخال الرقم الألماني للسيارة في الحقل المخصص.

تحميل الوثائق المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات المدخلة.

الضغط على زر “استعلام”.

ستظهر لك بعدها تفاصيل المخالفات المرورية والقيمة المطلوبة للسداد.

قيمة المخالفات المرورية في العراق

تسعى الحكومة العراقية جاهدة لحماية المواطنين وتقليل حوادث السير من خلال فرض غرامات على المخالفين لقواعد المرور، وفيما يلي أبرز المخالفات المرورية وقيم الغرامات المترتبة عليها: