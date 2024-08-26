انا لولو مافي مني🤩🌜.. تردد قناة وناسه بيبي عبر الأقمار الصناعية.. استقبلها الآن وانسى زن أولادك

تردد قناة وناسه بيبي، من أكثر قنوات الأطفال التي نالت على إعجاب عدد كبير من المشاهدين وحققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة في أنحاء الوطن العربي قناة وناسة بيبي فهي تعتبر من أشهر وأبرز قنوات الأطفال الفضائية التي حققت قاعدة جماهيرية كبيرة ويبحث الكثير من الأشخاص خاصة الذين يمتلكون أطفال عن معرفة تردد القناة لتحميل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بهم ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح لكم تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

تردد قناة وناسه بيبي 2024 على نايل سات

تعمل قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات ويمكن تنزيل القناة والاستمتاع بأجمل أغاني الأطفال وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

تردد القناة هو 11430.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب عمودي.

معامل تصويب الخطأ 4/6.

تردد قناة وناسة على عرب سات الصناعي

كما يمكن أيضا تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال اتباع البيانات التالية:

التردد هو: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 3/4 .

جودة القناة: HD.

أشهر أغاني قناه وناسة بيبي

تقوم قناة وناسة بعرض مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال التي تعمل على تسلية الطفل ومن أبرزها مايلي:

اغنية بيب بيب.

أغنية لولو وماما.

عيد ميلاد شنو.

لولو عايزة ماما.

أغنية الحرامي سرق لولو.

أغنية عمو الشرطي.

لولو يا لولو في نونو.

أغنية جوعانة جوعانة.

أغنية لولو الشطورة.

لولو والحيوانات.

اغنية وصل وصل.

مميزات قناة وناسة

تميزت القناة بالعديد من المميزات التي جعلتها من أفضل قنوات الأطفال ومن ضمنها ما يلي: