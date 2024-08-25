حقيقة أم إشاعة.. زيادة رواتب المتقاعدين في الأردن 2024 و كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العسكريين

زيادة رواتب المتقاعدين في الأردن 2024، بعد الإعلان مؤخرا عن زيادة في رواتب المتقاعدين يزداد البحث يومياً حول قيمة هذه الزيادة وكيفية الاستعلام عنها حيث شهدت البلاد ارتفاعا كبير في تكلفة المعيشة وذلك بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية التي من شأنها أن تؤثر على حياة المواطنين في الدول المختلفة وبعد أن قامت الحكومة الأردنية بتقرير زيادة على رواتب المتقاعدين الذين قد لا يمتلكون غير هذا الراتب للمعيشة فإننا سوف نتعرف معا اليوم على كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بعمان بعد الزيادة.

الاستعلام زيادة رواتب المتقاعدين في الأردن 2024

بعد تأكيد زيادة الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في عمان خلال الأشهر القادمة فإن الحكومة وفرت وسيلة سهلة يمكن من خلالها للمتقاعدين الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الأردن 2024 وذلك عبر الخطوات التالية:

اولا على المستعلم أن يتوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية الأردنية ويمكن الدخول إليه بشكل مباشر من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

بعد اتمام عملية تسجيل الدخول بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور سيتم الدخول الى الصفحه الرسمية للوزارة.

يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ومن الخدمات المعروضة يتم الضغط على الاستعلام عن راتب التقاعد.

على المستعلم إدخال البيانات الخاصة به بشكل دقيق.

يتم النقر على استعلام.

زيادة رواتب المتقاعدين في الأردن 2024

الكثيرين من المتقاعدين في الاردن يتساءلون عن قيمة الزيادة في رواتبهم والتي أعلنت عنها وزارة المالية وقد جاءت زيادة رواتب المتقاعدين في الأردن 2024 للرتبة العسكرية على النحو التالي:

رتبة رقيب: تصل قيمة الزيادة إلي 28 دينارًا

رتبة نائب رقيب: تصل قيمة الزيادة إلي 33 دينارًا

رتبة عميد: تصل قيمة الزيادة إلي 35 دينارًا

رتبة لواء: تصل قيمة الزيادة إلى 30 دينارًا

رتبة ملازم أول: تصل قيمة الزيادة إلي 36 دينارًا

رتبة ملازم: تصل قيمة الزيادة إلي 38 دينار.

رتبة مقدم: تصل قيمة الزيادة إلي 38 دينار.

رتبة رائد: تصل قيمة الزيادة إلي 38 دينار.

موعد تطبيق الزيادة على رواتب المتقاعدين بعمان

قد تم التأكيد بالفعل من قبل وزارة المالية على أنه سيتم تطبيق زيادة جديدة للمتقاعدين على رواتبهم ولكن لم يتم تحديد موعد محدد لزيادة الراتب ولكن من المقررة أن تكون تلك الزيادة خلال الأشهر القادمة.