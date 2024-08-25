“بدأ العد التنازلي”.. رابط الاستعلام عن نتائج المفاضلة 2024 في سوريا “السنة التحضيرية”

تتزايد عمليات البحث في الأوساط التعليمية بسوريا حول موعد نتائج المفاضلة للسنة التحضيرية 2024-2025، حيث يتطلع الجميع بشغف إلى الإعلان عن النتائج بعد انتهاء الاختبارات مؤخرا، يعد الإعلان عن نتائج المفاضلة مرحلة حاسمة في مسيرة الطلاب الأكاديمية والمهنية، أكدت وزارة التربية والتعليم السورية أنها ستنشر النتائج في الوقت المناسب، وفي الاسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

رابط الاستعلام عن نتائج المفاضلة 2024 في سوريا

يمكنكم الاستعلام عن نتائج الدورة الثانية للبكالوريا السورية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية، عليك التوجه بالدخول إلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ثم الإنتقال إلي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية.

من القائمة الرئيسية قم بالنقر علي خانة نتائج البكالوريا.

من الخيارات المتاحة عليك تحديد الدورة الثانية لعام 2024.

ثم قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة بما في ذلك اسم الطالب ورقم الجلوس.

تحديد الفرع الدراسي سواء كان علمي أو أدبي,

ثم تحديد اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

النقر علي خانة الاستعلام لعرض النتائج بالتفصيل.

موعد إعلان نتائج المفاضلة 2024 في سوريا

تساؤلات عديدة حول موعد نتائج المفاضلة للسنة التحضيرية 2024-2025، خاصة بعد اختبارات المفاضلة الأخيرة، وأوضحت وزارة التربية والتعليم السورية أن النتائج ستعلن بعد مرور عدة أسابيع من انتهاء فترة التقديم، تقوم الجامعات السورية حاليًا بمراجعة طلبات التقديم بدقة واختيار الطلاب بناء على الأماكن الشاغرة والمعدلات التحصيلية، من المتوقع إعلان نتائج المفاضلة في شهر سبتمبر المقبل.

مواد اختبارات البكالوريا في سوريا 2024



تتضمن مواد اختبارات البكالوريا في سوريا العديد من المواد وتتضمن التالي: