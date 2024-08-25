فرحة للموظفين.. حقيقة زيادة مرتبات شهر سبتمبر 2024 وهذا الموعد المحدد لصرف

حقيقة زيادة مرتبات شهر سبتمبر 2024 للموظفين، تصدر منذ أمس محركات البحث حول هاشتاج زيادة المرتبات 2024 وذلك بعد المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء أمس الذي أعلن فيه عن أمكانية زيادة رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات يتوافق مع الزيادة في الأسعار وأعلنا أن الفترة المقبلة ستشهد حزم مالية وحوافز ورعاية اجتماعية ولكن لا يشترط أن يتم ذلك من خلال زيادة الرواتب لذلك سوف نتعرف معا اليوم على حقيقة زيادة مرتبات شهر سبتمبر 202 بعد التبكير من وزارة المالية في السطور القادمة فتابعونا.

حقيقة زيادة مرتبات شهر سبتمبر 2024 للموظفين

هناك العديد من الأنباء المتداولة حول زيادة المرتبات الشهر القادم سبتمبر 2024 ولكن رئيس الوزراء لم يؤكد على ذلك بل أكد أنه هناك حزام مالية سوف يتم ضخها لمساعدة من يحتاجون الى الرعاية الاجتماعية بعد الزيادة الكبيرة في الأسعار وقد أكد رئيس الوزراء أن مصر تحاول توفير جميع الوسائل لمواطنيها حيث تشهد الأسواق استقرار في السلع وتم الانتهاء من انقطاع الكهرباء وغيرها من الوسائل التي تحاول الدولة أن توفرها للمواطنين، لذلك لا يوجد صحة للأنباء التي تداولت حول زيادة مرتبات شهر سبتمبر.

حقيقة تبكير مرتبات شهر سبتمبر 2024 للموظفين

قد أعلنت وزارة المالية بالفعل عن تبكير مرتبات شهر سبتمبر وذلك حتى يتم صرفها في يوم 22 سبتمبر القادم ويتم ذلك على خمس أيام متتالية لتنتهي يوم 27 من الشهر ذاته، على أن يكون صرف المتأخرات في أيام 9،10، 11 من الشهر ذاته.

أماكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

قد حددت وزارة المالية عدد من الأماكن التي يمكن من خلالها للمواطنين أن يقوموا بصرف رواتبهم من خلالها فورا نزول الراتب وهذه الأماكن كالتالي:

ماكينات الصراف الآلي ATM.

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب ومنافذ البريد المصري.

جدول زيادة المرتبات 2024

الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في رواتب الموظفين ورفع الحد الأدنى للموظف ليكون 6000 جنيه فإن جدول الرواتب قد شهدت تغيرات عديدة حيث جاء جدول زيادة الرواتب بعد التعديلات التي كانت مقررة في شهر أبريل الماضي على النحو التالي: