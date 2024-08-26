“لولو وميدو المشاغب”.. استقبل تردد قنوات ميكي ووناسة الجديد 2024 بجودة هائلة على الأقمار الصناعية

قنوات الأطفال، هي من أكثر القنوات الفضائية التي تُضيف العديد من المحتوى الطفولي والكرتوني المميز، بالإضافة إلى تقديمها إلى محتوى ترفيهي وهادف على مدار اليوم، فضلاً عن أن أجمل وأبرز هذه القنوات قناة ميكي ووناسة أطفال، اللذان يقدمان أجمل وأروع البرامج والأفلام الكرتونية والمتمثلة في “لولو الشطورة، لوليات صغار، حكاوي ميكي، شو بقولوا الحيوانات، أنا حبيب البابا”، وغيرها مما تقدمه القناة، وعليه سنتعرف معًا على أبرز المعلومات الخاصة بتنزيل التردد الجديد لقناة وناسة وميكي، بحيث يتعرف عليه الجميع.

استقبل تردد قناة ميكي 2024 أطفال

وحتى تقوم بالاستمتاع بكل ما تقدمه قناة وناسة أطفال على التردد الجديد الخاص بها، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي فهو: النايل سات.

بينما التردد الجديد يكون: 11430.

استقطاب وناسة الجديد فهو: رأسي.

معامل الترميز لقناة وناسة يكون: 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة فهو: ¾.

تردد قناة وناسة لولو أطفال 2024

وحتى تستمتع بك ما يتم إذاعته على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للبيانات الأتية:-

القمر الصناعي العرب سات.

التردد الجديد يكون 11270.

معامل الترميز فهو 27500.

تردد قناة ميكي الجديد 2024

كما أن التردد الجديد لقناة ميكي أطفال الجديد التي تقدمه على مدار اليوم، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي قناة ميكي فهو النايل سات.

التردد الجديد لقناة ميكي أطفال فهو 11528.

استقطاب قناة ميكي الجديد فهو أفقي.

معامل الترميز الخاص باقناة فهو 27500.

كيف أنزل قنوات الأطفال

هناك مجموعة من الخطوات التي من خلالها يمكنك تنزيل تردد قنوات الأطفال على جهاز الإستقبال، وفقًا لما يلي:-