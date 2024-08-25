بالخطوات التفصيلية.. رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة 2024 بالجزائر واهم شروط التقديم على المنحة

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة في الجزائر لعام 2024، حيث تعتبر منحة المرأة الماكثة من ابرز المنح المميزة التي تقدمها الحكومة الجزائرية للسيدات الأرامل والمطلقات في البلاد، ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدتهن في تلبية احتياجاتهن الشخصية وتخفيف الأعباء الاقتصادية، وفي هذا المقال، سنستعرض كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للتقديم.

رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة 2024 بالجزائر

يمكن لكل النساء الراغبين في التقديم على منحة المرأة الماكثة في الجزائر لعام 2024 اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.

من قائمة الخدمات، اختر منحة المرأة الماكثة في البيت.

ثم قم بملء استمارة المنحة بالبيانات المطلوبة وأرفق جميع الوثائق اللازمة للتحقق من المعلومات.

بعد ذلك، اضغط على زر إرسال الطلب.

سيتواصل معك فريق الوكالة بعد التحقق من البيانات المدخلة.

شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة 2024 بالجزائر

أوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة في الجزائر لعام 2024، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب ألا تمتلك المرأة المتقدمة أي مصدر دخل.

يجب أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.

يجب أن تكون مقيمة بشكل دائم داخل الجزائر.

لا يمكن أن يقل عمر المتقدمة عن 19 عاماً.

يجب ألا تمتلك أي أملاك أو أراضٍ ثمينة.

يجب أن تكون لديها أطفال.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة المرأة الماكثة 2024 بالجزائر

للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في الجزائر لعام 2024، يتطلب تقديم المستندات التالية: