نبأ سار للمواطنين.. موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2025 بالزيادة الجديدة وشروط الحصول عليه

يعد موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2025 وكيفية الاستعلام عنها من المواضيع التي تهم العديد من المواطنين، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن موعد صرف الرواتب، والذي سيكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، في الفقرات التالية، سنتناول تفاصيل موعد صرف الرواتب للمتقاعدين والشروط المطلوبة للحصول عليها.

ما هي شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق؟

للحصول على رواتب المتقاعدين، يجب توافر الشروط التالية:

أن يكون المتقاعد حاملاً للجنسية العراقية ومقيماً دائماً داخل العراق.

أن يكون عمر المتقاعد 50 عاماً على الأقل بالنسبة للرجال، و45 عاماً للسيدات.

يجب أن يكون المتقاعد قد سدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة عشر سنوات على الأقل قبل التقاعد.

كيفية الاستعلام على رواتب المتقاعدين في العراق

يمكن للمواطنين في العراق معرفة تفاصيل رواتب المتقاعدين باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. اختيار خيار “رواتب المتقاعدين”. إدخال البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة والتأكد من صحتها. النقر على “استعلام عن الرواتب” وانتظار ظهور التفاصيل المتعلقة بالراتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

سوف يتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر، حيث أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة رواتب المتقاعدين بموجب بيان رسمي نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث شملت الزيادة ما يلي: