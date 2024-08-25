تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 عبر نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أبرز قنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث تتميز بتغطيتها الشاملة لأهم الأحداث الرياضية على مدار الساعة. تقدم القناة محتوى رياضي غني يستهدف كافة فئات محبي الرياضة، سواء كانوا عشاقا للألعاب الفردية أو الفرق، إضافة إلى ذلك توفر القناة مجموعة متنوعة من البرامج التحليلية والتقارير الرياضية الحصرية، مما يجعلها الخيار الأول للمتابعين في الاطلاع على آخر الأخبار للبطولات الكبرى.

تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

لمتابعة قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات، إليكم التفاصيل اللازمة لضبط الإشارة:

اسم القناة: أون تايم سبورت

أون تايم سبورت القمر الصناعي: نايل سات

نايل سات التردد: 10853

10853 معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: ¾

¾ الاستقطاب: عمودي

باستخدام هذه الإعدادات، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباريات والأحداث الرياضية المميزة بجودة عالية.

تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات

إذا كنت تفضل متابعة قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي عرب سات، اليك كيفية ضبط الإعدادات:

التردد: 11747 ميجاهرتز

11747 ميجاهرتز معامل تصحيح الخطأ: 5/6

5/6 الاستقطاب: أفقي

أفقي معدل الترميز: 27500

تتمتع القناة بجودة بث عالية الوضوح HD، مما يضمن لك تجربة مشاهدة ممتازة.

كيفية ضبط قناة أون تايم سبورت

لضمان ضبط قناة أون تايم سبورت 2024 بكل وضوح، اتبع الخطوات التالية:

افتح قائمة جهاز الاستقبال بالضغط على زر القائمة. انتقل إلى خيار الإعدادات. اختر الإعداد اليدوي للقنوات. أدخل بيانات القناة المطلوبة بدقة. استخدم خيار البحث لتحديد القناة. احفظ الإعدادات لتأمين القناة في قائمتك.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة قناة أون تايم سبورت ومتابعة كل ما هو جديد في عالم الرياضة بجودة عالية وبدون انقطاع.