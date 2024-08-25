استعلم عن غرامتك وسددها.. رابط سداد غرامات المرور العامة في العراق “الرقم الألماني” وطريقة الاستعلام وشروط السداد

يعد موقع غرامات المرور العامة في العراق أداة أساسية لضبط السائقين وتنظيم حركة المرور، من خلال هذا الموقع، يمكن للسائقين الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة عليهم ودفعها إلكترونيا، مما يساهم في تحقيق الانضباط المروري وحفظ أرواح مستخدمي الطريق، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

رابط سداد غرامات المرور العامة في العراق “الرقم الألماني”

حرصاً من الإدارة العامة للمرور على تلبية احتياجات المواطنين، ولتسهيل عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية، فقد وضعت آلية سهلة وبسيطة تمكن أي شخص من معرفة الغرامات المسجلة على مركبته، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية

في البداية، عليك الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة أور.

ثم الدخول علي غرامات المرور العامة.

البحث عن خانة “الخدمات الإلكترونية” أو “خدمات المرور” ثم النقر علي خانة “الاستعلام عن المخالفات”.

ثم إدخال رقم لوحة سيارتك والرقم القومي بدقة في الخانات المطلوبة.

النقر علي خانة “استعلام” أو “بحث”.

ستظهر لك قائمة تفصيلية بجميع المخالفات المسجلة على مركبتك.

شروط سداد غرامات المرور العامة في العراق “الرقم الألماني”

لتسهيل عملية سداد الغرامات المرورية وضمان سيرها بشكل صحيح، وضعت مديرية المرور مجموعة من القواعد والإجراءات التي يجب على جميع المخالفين الالتزام بها، هذه الشروط ضرورية لضمان معالجة المخالفات بشكل سريع ودقيق

بعد إتمام سداد الغرامات المرورية بالطرق المتاحة، يتعين على السائقين إرسال نسخة من إيصال الدفع إلى المديرية العامة للمرور، حيث يعتبر هذا الإجراء ضرورياً لتوثيق عملية السداد وتحديث حالة المخالفات في سجلات المديرية الرسمية.

ينبغي إرسال الإيصال عبر القنوات المحددة من قبل المديرية، والتي قد تشمل البريد الإلكتروني أو البريد التقليدي حسب الإجراءات المتبعة.

من المهم التأكد من دفع جميع الغرامات المرورية بالكامل، دون ترك أي مبلغ غير مسدد مهما كان صغيراً.

يجب على السائقين تسوية كامل المبالغ المستحقة لضمان إتمام عملية السداد بالكامل، حيث أن أي مبلغ غير مدفوع قد يؤدي إلى تأخير في معالجة المخالفات أو مشاكل في تحديث حالة المركبة في النظام المروري.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024

أطلقت الإدارة العامة للمرور في العراق رابط لموقع أور الإلكتروني، الذي يتيح للمواطنين معرفة قيمة الغرامات المرورية وسدادها إلكترونيًا بكل سهولة، ولضمان إتمام العملية بنجاح، يجب مراعاة النقاط التالية: