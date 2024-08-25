نتيجة تنسيق الثانوية العامة أدبي 2024-2025.. الكليات المعتمدة بجميع المحافظات

يترقب طلاب الثانوية العامة لعام 2024 الحد لأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية، فبعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واطمئنان الطلاب على مجموعهم، بدأ الطلاب البحث عن الكليات التي تناسب مجموعهم الذي حصلوا عليه.

تنسيق الثانوية العامة أدبي

من المقرر إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق المرحلة الأولى 2024، وذلك من خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده خلال الأسبوع المقبل، بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ويستطيع أن يقوم طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية تسجيل رغباتهم في

تنسيق المرحلة الأولى عبر رابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بعد الإعلان عن فتح باب تنسيق المرحلة الأولى رسميًا، وقد بلغت نسبة الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الأولى للعام الماضي 2023 بنحو 289.5 درجة للشعبة الأدبية.

مؤشرات تنسيق كليات الشعبة الأدبية

جاءت مؤشرات تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى بناء على العام الماضي 2023 كالتالي:-

– درجة القبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة كانت 366.5 درجة.

– درجة القبول بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة بالإسكندرية كانت 361 درجة.

– درجة القبول بكلية سياسة واقتصاد بالسويس كانت 358 درجة.

– درجة القبول بكلية الإعلام بالقاهرة كانت 355 درجة.

– درجة القبول بكلية الألسن بكفر الشيخ كانت 368 درجة.

– درجة القبول بكلية إعلام عين شمس كانت 351.5 درجة.

– درجة القبول بكلية الألسن قناة السويس بالإسماعيلية كانت 356.5 درجة.

– درجة القبول بكلية الألسن عين شمس كانت 355 درجة.

– درجة القبول بكلية إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس كانت 345 درجة.

– درجة القبول بكلية سياسة واقتصاد بني سويف كانت 354.5 درجة.

– درجة القبول بكلية الإعلام بالمنوفية كانت 349 درجة.

– درجة القبول بكلية الإعلام ببني سويف كانت 345 درجة.