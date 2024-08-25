ادخل سجل عبر منصة ur.gov.iq.. خطوات إضافة طفل الى البطاقة التموينية 2024 بالعراق وشروط إضافة الطفل

تسعى العديد من الأسر العراقية الى معرفة كيفية إضافة طفل إلى البطاقة التموينية لعام 2024، حيث تعد البطاقة التموينية من القضايا المهمة التي تشغل اهتمام العديد من المواطنين في العراق، نظراً لدورها الحيوي في توفير السلع الأساسية والمواد الغذائية الضرورية، وقد أطلقت وزارة التجارة رابط منصة أور لتسهيل عملية تسجيل المواليد في البطاقة التموينية، ومع ذلك يتعين على المواطنين الالتزام بعدد من الشروط والضوابط المحددة لاستكمال إضافة المواليد الجدد، وفي هذه المقالة، سنستعرض تفاصيل خطوات إضافة طفل إلى البطاقة التموينية في العراق لعام 2024، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة.

خطوات إضافة طفل الى البطاقة التموينية 2024

أوضحت الحكومة العراقية بالتعاون مع وزارة التجارة خطوات إضافة البطاقة التموينية في العراق لعام 2024، حيث ينبغي على الراغبين في إضافة المواليد الجدد اتباع الخطوات التالية:

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى رابط موقع أور

بعد ذلك، توجه إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة البطاقة التموينية.

ثم انقر على خيار إضافة طفل.

أدخل البيانات والمعلومات المطلوبة.

ثم أرفق الأوراق والمستندات اللازمة لإضافة طفل جديد.

أخيراً، اضغط على مربع إرسال الطلب.

شروط إضافة طفل إلى البطاقة التموينية 2024

لإضافة طفل إلى البطاقة التموينية في العراق لعام 2024 يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط والضوابط التي حددتها الحكومة العراقية، تتضمن أبرز هذه الشروط ما يلي: