“احجز 4000 دولار”.. رابط fcms.cbl.gov.ly حجز العملات الاجنبية بكل سهولة وبإجراءات ميسرة

يبحث العديد من المواطنين عن إمكانية حجز الـ 4000 دولار عبر مصرف ليبيا المركزي، الخدمة التي تم إطلاقها في إطار منظومة الأغراض الشخصية، بما تُسهل على كافة العملاء في إمكانية حجز العملات الأجنبية، وهي خدمة مناسبة أمام مصرف ليبيا الرسمي، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة منظومة الأغراض الشخصية

جاءت أبرز خطوات حجز الـ 4000 دولار أمام كافة المواطنين في دولة ليبيا، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

قم بالدخول إلى مصرف ليبيا الرسمي.

مع إنشاء حساب جديد عبر المصرف.

ليتم اختيار خدمة “منظومة الأغراض الشخصية”.

إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

تحديد عدد العملات البالغ قيمتها 4000 دولار أمريكي.

التأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

بحيث تتمكن من تلقي قيمة الحجز عبر حسابك البنكي.

ما هي شروط حجز العملات الأجنبية؟

هناك بعض الشروط اتي لابد وأن تتوفر في كافة راغبي حجز الـ 4000 دولار عبر مصرف ليبيا المركزي، كما نص على النحو الأتي:-