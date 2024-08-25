ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار أمام الدينار العراقي مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 25 أغسطس 2024

ارتفعت أسعار الدولار أمام الدينار العراقي، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 25 من شهر أغسطس 2024، وذلك مع أخر تحديثات أسواق العاصمة في بغداد وأربيل، بالإضافة إلى قيمة الارتفاع وصلت 100 دولار عن أخر تعاملات أمس السبت، ليُسجل سعر الدولار في بورصتي “الكفاح، الحارثية” نحو 149.350 دينار عراقي لكل 100 دولار، بعد أن سجلت في أخر تحديثات له نحو 149.250 دينار عراقي.

أخر تحديثات أسعار الدولار أمام الدينار

في حين أن أسعار البيع داخل محال الصيرفة بداخل أسواق بغداد، ليسجل نحو 149.250 دينار عراقي للبيع، فيما استقر سعر الشراء داخل البورصة ذاتها نحو 148.250 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، إضافة إلى أن سعر العملة الخضراء داخل محافظة أربيل ارتفع في أخر تحديثات اليوم الأحد ليبلغ نحو 149.475 دينار عراقي للبيع، ووصل سعر الشراء في أربيل نحو 149.375 دينار عراقي.

إجراءات السيطرة على سعر الدولار

وأقر البنك المركزي العراقي، مجموعة من الإجراءات التي يُسيطر بها على أرتفاع أسعار الدولار أمام الدينار، ومن بينها أن يتم التوجه إلى قنوات الصرف الرسمية المتمثلة في الصرافة الرسمية والبنوك العاملة بالدولة العراقية، مع تسليم المسافر للعملة المحلية وأخذ الدولار التي يرغب فيها، ليتم تسجيل كافة المعلومات الخاصة بالمسافر، مع تأكيد إيداع للدينار، بحيث يتلقى المسافر الدولار عبر المنافذ المتاحة بداخل المطار، فضلاً عن عدم التوجه إلى السوق السوداء، التي فرضت الجهات المختصة عقوبات حازمة للسيطرة عليها.

تحديثات أسعار العملات في العراق

تمر أسعار العملات عالميا بحالة من الاضطراب الكبير التي تؤثر سلبا على الحالة الاقتصادية، مما تبذل الجهات الاقتصادية داخل كل دولة قصارى جهدها للسيطرة على هذا الارتفاع وعودة الأسعار إلى طبيعتها مرة أخرى في سبيل تخفيف الكاهل الاقتصادي عن المواطنين داخل الدول وفرض عقوبات حازمة على المتلاعبين بالعملة.