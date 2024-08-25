طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط المطلوبة

مازال العديد من المواطنين في دولة العراق، يرغبون في إصدار البطاقة الوطنية الموحدة، التي تضمن العديد من المعلومات الخاصة بالمواطن، فضلاً عن أن ذلك يكون إلكترونيًا عبر مديرية شؤون البطاقة الوطنية، تسهيلاً على المواطنين في استخراجها، مما توفر الوقت والجهد اللازم على كافة الراغبين في إصدارها.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

أما عن الخطوات المعنية بطلب حجز البطاقة الوطنية الموحدة في دولة العراق، التي تعتبر من أهم المستندات الرسمية بالنسبة للمواطنين، وذلك بإتباع الأتي:-

قم بالدخول إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية عبر الإنترنت.

ثم يتم إنشاء حساب عبر المديرية.

بحيث تتمكن من اختيار خدمة “حجز البطاقة الوطنية الموحدة”.

مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص الراغب في حجز البطاقة الوطنية.

مع رفع المستندات المعنية بطلب حجز البطاقة الوطنية الموحدة.

سداد الرسوم المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات والوثائق الخاصة بحجز البطاقة الوطنية الموحدة.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

وحددت وزارة الداخلية العراقية، مجموعة من الشروط الهامة للقيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق، كما نص على النحو الأتي:-