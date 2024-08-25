طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط المطلوبة

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط المطلوبة

مازال العديد من المواطنين في دولة العراق، يرغبون في إصدار البطاقة الوطنية الموحدة، التي تضمن العديد من المعلومات الخاصة بالمواطن، فضلاً عن أن ذلك يكون إلكترونيًا عبر مديرية شؤون البطاقة الوطنية، تسهيلاً على المواطنين في استخراجها، مما توفر الوقت والجهد اللازم على كافة الراغبين في إصدارها.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

أما عن الخطوات المعنية بطلب حجز البطاقة الوطنية الموحدة في دولة العراق، التي تعتبر من أهم المستندات الرسمية بالنسبة للمواطنين، وذلك بإتباع الأتي:-

  • قم بالدخول إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية عبر الإنترنت.
  • ثم يتم إنشاء حساب عبر المديرية.
  • بحيث تتمكن من اختيار خدمة “حجز البطاقة الوطنية الموحدة”.
  • مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص الراغب في حجز البطاقة الوطنية.
  • مع رفع المستندات المعنية بطلب حجز البطاقة الوطنية الموحدة.
  • سداد الرسوم المطلوبة.
  • التأكد من صحة البيانات والوثائق الخاصة بحجز البطاقة الوطنية الموحدة.
  • النقر في النهاية على زر “تأكيد”.
طريقة إصدار البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط المطلوبة
طريقة إصدار البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط المطلوبة

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

وحددت وزارة الداخلية العراقية، مجموعة من الشروط الهامة للقيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق، كما نص على النحو الأتي:-

  • أن يكون الشخص طالب حجز البطاقة الوطنية عراقي الجنسية.
  • كذلك يجب أن يكون مقيم دائم في دولة العراق.
  • توافر البطاقة السكنية.
  • التوجه إلى مكتب الأحوال المدنية للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة.
  • يجب أن يتم تقديم مستند بمحل الإقامة.
  • سداد رسوم الخدمة التي تبلغ قيمتها 5000 دينار عراقي.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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