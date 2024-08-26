وفقًا للقرارات الوزارية.. هل تم تأجيل الدراسة في المدارس المصرية إلى 1 أكتوبر بدلاً من 21 سبتمبر 2024؟

انتشرت الكثير من الأخبار بشأن تأجيل الدراسة في المدارس المصرية على شبكات الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيس بوك وتويتر وأنستجرام إلى يوم 1 أكتوبر بدلاً من 21 سبتمبر وهو الموعد الذي تم تقريره مؤخرًا من قبل الحكومة المصرية، وبناءً عليه صرحت الجهات الإعلامية المسؤولة عن حقيقة الخبر الذي انتشر خلال الساعات الماضية والرائج حاليًا على الكثير من المنصات.

تأجيل الدراسة في المدارس المصرية

قامت وزارة التعليم والتعليم الفني بنشر تصريح بشأن يوضح حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس المصرية بعد انتشار العديد من الأخبار في الآونة الأخيرة، حيث أكدت الوزارة بأن الخبر غير صحيح ولا ينبغي على المواطنين الانسياق وراء هذه الإشاعات نظرًا لأنها من مصادر غير رسمية، ونبهت بأن الدراسة من المقرر بدئها في السبت المقبل الذي يوافق 21 من شهر سبتمبر 2024، ثم وجهت الوزارة حديثها إلى كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري كلاً من الدقة والموضوعية خلال عملية نشر الأخبار وذلك من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة من أجل التأكد قبل نشر أي معلومة.

متى بدء العام الدراسي 2024 في المدارس؟

وبعد التعرف على حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس المصرية، فنريد الإشارة بأن العام الدراسي القادم سيبدأ في الموعد المحدد له وهو يوم 21 من شهر سبتمبر 2024 في جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية من مختلف إدارات جمهورية مصر العربية، وفي حال قامت الوزارة بتعديل الموعد ونشره رسميًا على حسابها الرسمي فسنقوم بالإعلان عن الأمر من خلال موقعنا الإخباري.