وانت في مكانك اعرف خطوات استخراج البطاقة الوطنية بالعراق وشروط الحصول عليها

تعد البطاقة الوطنية من أهم المستندات الرسمية التي يجب أن تتوافر لدى كافة المواطنين بالعراق، وحرصا من الحكومة العراقية على تقديم التسهيلات للمواطنين تم العمل على استخراج البطاقة الكترونيا، وقد أعلنت الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها للحصول على البطاقة، كما يجب التأكد من توافر بعض الشروط الأساسية لدى كافة المتقدمين ليتم قبول الطلب.

خطوات استخراج البطاقة الوطنية بالعراق

أوضحت الحكومة العراقية بأنه يمكن لكافة المواطنين العمل على استخراج البطاقة الخاصة بهم الكترونيا، وقد أعلنت الطريقة الصحيحة لحجز البطاقة، كل ما عليك اتباع الآتي:

اضغط على الرابط الإلكتروني الخاص بالبطاقة الموحدة من الرابط الخاص بهم من هنا .

اختر من الشاشة الرئيسية للموقع حجز البطاقة الوطنية، ويطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية للمستفيد، وهي الاسم، تاريخ الميلاد، جنس المتقدم، وأيضا تسجيل محل الإقامة الخاص بالمواطن، ومكان الميلاد.

ثم يتم اختيار تسديد مبلغ استخراج البطاقة ويتم اختيار أي من الطرق الظاهرة على الشاشة وتأكيد تسديد المبلغ.

كما يجب الاحتفاظ بالإيصال الخاص بالتسديد لأنه هيتم استلام البطاقة من خلال الإيصال.

ما هي شروط التسجيل في البطاقة الوطنية بالعراق

اعلن الحكومة العراقية بأنه يجب توافر بعض الشروط الأساسية لدى المتقدم ليتم قبول الطلب الخاص بهم، ومن هذه الضوابط الآتي: