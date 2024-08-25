بطل تلف في القنوات.. تردد قناة ماجد الجديد 2024 على نايل وعرب سات هيخلي عيالك مبسوطة

يمكنك معرفة تردد قناة ماجد الجديد 2024، حيث تعتبر قناة ماجد للأطفال من أبرز قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى متنوعاً يشمل برامج تعليمية وترفيهية تهدف إلى تعزيز المهارات الإبداعية والمعرفية لدى الأطفال، لذلك تعد القناة خياراً مميزاً للأسر، في السطور التالية، سنعرض تردد قناة ماجد 2024 على نايل سات، بالإضافة إلى طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال.

نبذة عن قناة ماجد

تقدم قناة ماجد محتوى متنوعاً يناسب جميع أعمار الأطفال، يتضمن أفلام كرتونية، قصص تعليمية، وأغاني للأطفال، من أبرز برامجها برنامج “بيبي زي” الذي يحظى بشعبية كبيرة، تهدف القناة إلى تعليم الأطفال مفاهيم جديدة بطريقة ممتعة، مع تغطية مواضيع مثل الألوان والحيوانات والعادات والتقاليد.

تردد قناة ماجد الجديد 2024 على نايل سات

أولا القمر الصناعي: نايل سات.

ثانياً التردد: 11526.

ثالثاً الاستقطاب: عمودي.

رابعاً الجودة: HD.

خامساً معدل الترميز: 27500.

سادساً معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد اخر لقناة ماجد الجديد 2024

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 12221. الاستقطاب: أفقي. الجودة: HD. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية تنزيل قناة ماجد على الرسيفر

لتنزيل قناة ماجد على جهاز الاستقبال، اتبع الخطوات التالية: