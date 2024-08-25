متى موعد نزول دفعة 81 من حساب المواطن 1446.. وطريقة الأستعلام عن الأهلية

تحقيقا لرؤية المملكة لعام 2030، وتوفير حياة كريمة للمواطنين المحتاجين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، تقدم الحكومة السعودية برنامج الدعم “حساب المواطن”، والذي يعد كراتب شهري يصرف للفئة الشديدة الاحتياج التي حددتها الحكومة لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن صرف دفعة 81 من حساب المواطن لشهر أغسطس 2024، وسنوضح في هذا المقال المعلومات الكافية عن دفعة 81 من حساب المواطن.

دفعة 81 من حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف الدفعة الـ 81 من برنامج حساب المواطن، ووضحت أنه يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن لموافقة هذا اليوم يوم السبت الذي يعد إجازة أسبوعية رسمية، تم تأجيل موعد الصرف إلى اليوم الأحد 11 أغسطس.

فقد أعلنت الوزارة في وقت سابق بأن صرف دعم حساب المواطن يوافق العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تبكير أو تأخير صرف الدعم إذا وافق هذا اليوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية.

الاستعلام عن دفعة 81 من حساب المواطن

بعد ظهور نتيجة الأهلية لبرنامج حساب المواطن يوم 7 أغسطس للمسجلين الجدد، والمستفيدين بالبرنامج والمسجلين به في وقت سابق، بعد إيداع الدعم يمكن الاستعلام عنه من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وذلك من خلال الخطوات التالية:-