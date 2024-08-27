ما هي أسباب ايقاف حساب المواطن 1446؟ والتأكد من أستحقاق الأهلية

بعد تحديد وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية موعد إيداع الدفعة الـ 81 من حساب المواطن، يوم الـ 11 من أغسطس بدلام من يوم 10 أغسطس الجاري، وذلك بسبب موافقة يوم الصرف ليوم عطلة أسبوعية للبنوك السعودية، ويصرف هذا الدعم للأسر محدودة الدخل حيث يتم قيمة الدعم على حسب الحالة الاجتماعية لمقدم طلب التسجيل، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

أسباب ايقاف حساب المواطن 1446

يتعرض البعض من المستفيدين لعدم صرف الدعم لهم، فيقوموا حينها بالبحث عن أسباب إيقاف حساب المواطن 1446، وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الأسباب التي قد تؤدي لإيقاف الدعم عن المستفيد والتي كانت على النحو التالي:-

يتم إيقاف الدعم في حالة عدم تحديث البيانات عند إرسال رسالة من البرنامج إلى المستفيد بتحديث البيانات عبر البريد الإلكتروني للمستفيد.

يتم إيقاف الدعم مباشرةً في حالة وفاة المستفيد.

إيقاف الدعم في حالة عدم استيفاء شروط الاستحقاق الموضوعة من قبل البرنامج.

يتم إيقاف الدعم في حالة سفر المستفيد خارج المملكة العربية السعودية مدة تزيد عن 90 يوم متواصل.

في حالة إذا اكتشفت الجهات المسئولة عن البرنامج أنه تم تقديم بيانات غير صحيحة عن المستفيد للحصول على الدعم المقدم.

يتم إيقاف الدعم في حالة تغيير في عدد أفراد الأسرة المستفيدة سواء كان ذلك بميلاد فرد جديد في الأسرة او وفاة أحد الأفراد ولم يتم التبليغ عن ذلك.

يتم إيقاف الدعم في حالة تنازل المستفيد عن الدعم المقدم.

كما أنه يمكن التسجيل مرة أخرى في حالة حذف حساب المستفيد من برنامج حساب المواطن

بعد مرور 30 يوم على موعد الحذف، ليتمكن بعدها من صرف الدعم من جديد.

خطوات الأستعلام عن أهلية حساب المواطن

لكي تستطيع معرفة أستحقاقك لأهلية حساب المواطن يجب عليك أتباع الآتي:-