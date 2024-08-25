لمتابعي المؤسس عثمان.. الموعد الرسمي لعرض أولى حلقات الجزء السادس والقنوات الناقلة له 

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أفضل المسلسلات التركية التي يفضلها العديد من الأشخاص، وينتظره كافة محبي المسلسل موعد عرض الحلقة الأولى منه، حيث أنه تم إثبات أنه من أفضل المسلسلات التاريخية وقد تم توضيح الموعد الرسمي لعرض أولى حلقات المسلسل وأيضا تم توضيح القنوات الناقلة للمسلسل والتردد الخاص به، سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

موعد عرض أولى حلقات مسلسل المؤسس عثمان

صرحت الشركة المنتجة لمسلسل المؤسس عثمان بأنه تم اتخاذ القرار بالبدء في عرض أولي حلقات المسلسل في أول أكتوبر 2024، وأكدت أنه سيتم البدء في العرض يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء على قناة ATV التركية، وقد أوضحت بأنه يجب على كافة الأشخاص انتظار عرض المسلسل ومتابعته في الموعد.

تردد قناة ATV التركية على النايل سات

تعتبر قناة atv من أهم القنوات التي تعمل على عرض المسلسلات التركية، والتحديث التردد الخاص بالقناة عليك تسجيل بيانات التردد التالي:

التردد: 10796

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

تعد قناة الفجر الجزائرية من أفضل القنوات التي تعمل على عرض مجموعة من المسلسلات التركية الهامة والتي لها متابعين من كافة أنحاء العالم، التردد الجديد للقناة على النايل سات:

التردد الجديد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وقد أوضحت إدارة القناة أيضا بأنه تم العمل على تحديث التردد على عرب سات كل ما عليك تسجيل بيانات التردد كالتالي: