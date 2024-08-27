اليوم الوطني السعودي.. كم باقي على اجازه اليوم الوطني 1446 وموعد الإجازة الرسمية للطلاب والموظفين بالمملكة

اليوم الوطني السعودي هو اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة العربية السعودية تحت شعار “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، يعود تاريخ هذا اليوم إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز، والذي تضمن تغيير اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، يحتفل الشعب السعودي باليوم الوطني بطرق متنوعة، مثل الألعاب النارية، الأناشيد الوطنية، والعروض الجوية المختلفة.

كم باقي على اجازه اليوم الوطني

بقي القليل من الأيام على اليوم الوطني السعودي، حيث يستعد الجميع للاحتفالات الكبيرة المرتبطة بهذا اليوم، ومن المهم الإشارة إلى أنه تم الإعلان رسمياً عن موعد اليوم الوطني السعودي، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وهو تاريخ ثابت، بينما يتوافق في هذا العام هجرياً مع 20 ربيع الأول 1446، وتمنح الحكومة إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل، لجميع المواطنين في المملكة من مختلف القطاعات للاستعداد بشكل جيد للاحتفالات.

تاريخ عطلة المدارس للاحتفال باليوم الوطني في المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن إجازة الطلاب للاحتفال بالعيد الوطني ستكون في يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من سبتمبر 2024، والتي تتوافق مع التاسع عشر والعشرين من ربيع الأول كما أن يومي الجمعة والسبت يعتبران إجازة عطلة نهاية الأسبوع في المملكة، لذلك ستكون العطلة لمدة أربعة أيام تبدأ من يوم الجمعة 20 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر 2024.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1445

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أن اليوم الوطني سيكون إجازة رسمية، تدرج في الجداول الرسمية للوزارة والعطلات السنوية في المملكة، حيث تمتد العطلة الرسمية لثلاثة أيام وموعد إجازة اليوم الوطني السعودي لهذا العام سيبدأ من يوم الخميس 21 سبتمبر 2023، والذي يوافق 6 ربيع الأول 1445، ويستمر حتى يوم السبت 23 سبتمبر 2023، الذي يوافق 8 ربيع الأول.