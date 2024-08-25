استعلم عن اسمك.. كيفية الإستعلام عن المقبولين في قرعة الحج المجانية العراق 2024

بعد غلق باب التقديم في قرعة الحج المجانية في دولة العراق، وبدء الهيئة العليا للحج والعمرة في مراجعة طلبات المتقدمين الراغبين في تأدية مناسك الحج للأعوام الثالثة المقبلة، بدأ عمليات البحث تتجه إلى خدمة الاستعلام عن أسماء المقبولين في محافظات العراق، ومعرفة ما إذا كانوا لهم فرصة لأداء ركن الحج الأعظم أم لا، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في قرعة الحج

وعن الخطوات المعنية بالاستعلام عن قرعة الحج المجانية في دولة العراق، فيُرجى اتباع الأتي:-

قم بالدخول إلى هيئة الحج والعمرة عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالقرعة.

اختيار قرعة الأعوام الجديدة 2025-2026-2027.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض أسماء المقبولين في قرعة الحج بمختلف محافظات العراق.

شروط القبول في قرعة الحج

وفرضت الهيئة العليا للحج والعمرة في دولة العراق، مجموعة من الشروط المعنية بطلب القبول في قرعة الحج المجانية، ومن بينها التالي:-