بالرابط الرسمى… الاستعلام عن اسماء المقبولين فى قرعة الحج بالعراق 2025 فور ظهورها

الحج من أبرز الشعائر الدينية التي يسعى المسلمون في كل مكان لأدائها، لذلك عملت الحكومة العراقية على تيسير الحج على مواطنيها من خلال حج القرعة، وقد فتحت الحكومة العراقية باب التسجيل فى قرعة الحج 2025، وبعد أنتهاء فترة التسجيل، اصبحت نتائج قرعة الحج محل أهتمام لدى الكثير من المواطنين، ولتسهيل عملية الاطلاع على النتائج فور ظهورها ، عملت الهيئة العليا للحج والعمرةعلى توفير موقع إلكترونى يتيح للمواطنين الاستعلام عن نتائج القرعة الحج .

الاستعلام عن أسماء المقبولين فى قرعة الحج بالعراق 2025.

أتاحت الهيئة العليا للحج والعمرة الاستعلام عن أسماء المقبولين فى قرعة الحج 2025 عبر الموقع الرسمى للوزارة ، وذلك لتسهيل عملية الاستعلام على المواطنين، ويتم ذلك من خلال بعض الخطوات الأتية:

اولا: زيارة موقع الرسمى للهيئة العليا للحج والعمرة.

ثانيا: الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

ثالثا: اختيار نتائج قرعة الحج من الخيارات المتاحة.

رابعا: إدخال البيانات بطريقة صحيحة.

خامسا: اضغط على زر البحث عن الأسماء.

سادسا: سوف تظهر النتيجة على الفور سواء كنت من الفائزين أو يجب عليك التقديم مرة أخرى في العام المقبل.

الأوراق المطلوبة من المقبولين فى حج القرعة 2025.

فى حالة قبول طلبك المقدم للحج عليك تقديم بعض الأوراق والمستندات للجهات المختصة وهى كالتالى:

جواز سفر سارى.

شهادة صحية تفيد بعدم وجود أمراض تمنعه من أداء فريضة الحج.

عدد 6 صور حديثة للمتقدم.

شروط التسجيل فى قرعة الحج بالعراق 2025

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن الشروط الأساسية للتسجيل فى قرعة الحج بالعراق لعام 2025، وهى: