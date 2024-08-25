رابط وزارة الشؤون الاجتماعية المغربية.. تعرف على خطوات الاستعلام على نتيجة القرعة وشروط التسجيل 

بحث العديد من المتقدمين على قرعة الحج على نتيجة القرعة بعد إعلان الحكومة بأنه يمكن لكافة المتقدمين الاستعلام على نتائج قرعة الحج الكترونيا، وقد أعلنت الخطوات الصحيحة في الاستعلام على نتيجة القرعة وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالمغرب على شروط التسجيل في القرعة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

خطوات الاستعلام على نتيجة قرعة الحج بالمغرب

تسود حالة من التوتر بشكل كبير على كافة المواطنين المسجلين في قرعة الحج، وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالمغرب بأنه يمكن الاستعلام على النتيجة الكترونيا كل ما عليك اتباع الشروط التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بوزارة الأوقاف المغربية من هنا .

اختر قرعة الحج من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يتم اختيار الاستعلام على المقبولين.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الخاصة بالمتعلم، ويجب التأكد من أنها صحيحة مئة بالمئة.

اختر المحافظة التي تقيم بها واضغط على عرض النتيجة.

سيتم توضيح على الشاشة سواء تم قبولك ام لا.

ما هي شروط التسجيل في قرعة الحج بالمغرب

بعد الاطلاع على الخطوات الصحيحة في التسجيل على قرعة الحج، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية المغربية بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين وهي كالتالي: