النهائي.. معدلات القبول الموحد في الجامعات العراقية 2024-2025 جميع الكليات والتخصصات

يرغب العديد من الطلاب في دولة العراق، من التعرف على معدلات القبول في الجامعات العراقية المختلفة، مع مراعاة بأن هذه المعدلات تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل وزارة التعليم العالي، في إطار أن يتعرف عليها جميع طلبة المرحلة المتوسطة، لتحديد معدلات التقديم والتنافس داخل الكليات الطبية والهندسية، وعليه سنتعرف معًا على معدلات القبول للعام الدراسي الجديد، بحيث يتمكن كل طالب بالتقديم إلى الكلية الراغب فيها وفقًا لمجموعة.

معدلات القبول الموحد بالعراق

وأكدت وحدة الإعلام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه وفقًا لما أقرته الهيئة داخل الوزارة، فقد تم إرسال خط الشروع حول تنظيم مقتضيات العام الدراسي الجديد، في سبيل توفير البيئة الملائمة التي تستوعب عدد كبير من الطلبة في مختلف التخصصات الأكاديمية، مما تم تحديد معدل التقديم في كلية الطب البشري لنحو 95% داخل الجامعات الحكومية والكليات الأهلية بداية من العام الدراسي الجديد 2025.

معدلات القبول في كليات الجامعات العراقية

وأوضحت إدارة الإعلام في الوزارة، أنه تم تحديد معدل القبول في كليات “الأسنان، الصيدلة” بنسبة 85% شامل ذلك الجامعات والكليات الأهلية، على أن إلغاء الامتيازات التي يتم منحها ضمن بوابات القبول، دون المنصوص عليها في القانون، ومن بين حدود التنافسية في باقي الكليات فقد وصلت كلية طب الموصل لـ 100.33%، إضافة إلى كلية الهندسة لنحو 86.33%، في حين القبول في كلية العلوم بمعدل بلغ نحو 88%، حتى أنه يتم وصول معدل القبول في كلية الطب البيطري بنحو 70.17%، القبول في كلية التربية للبنات بمعدل يبلغ 72.83%.